На Житомирщині чадним газом отруїлося троє осіб
11:16, 28 грудня 2009Країна
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Госпіталізовані
У місті Бердичів Житомирської області, в приватному житловому будинку, під час експлуатації газового обладнання чадним газом отруїлося троє осіб, яких у стані середньої тяжкості госпіталізовано.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, правоохоронними органами за даним фактом проводиться розслідування.
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