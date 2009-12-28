На Житомирщині чадним газом отруїлося троє осіб

У місті Бердичів Житомирської області, в приватному житловому будинку, під час експлуатації газового обладнання чадним газом отруїлося троє осіб, яких у стані середньої тяжкості госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, правоохоронними органами за даним фактом проводиться розслідування.