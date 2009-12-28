Скорочення калорійності харчування продовжує життя

Чергова порція десерту в новорічні свята може бути не кращим вибором, якщо ви хочете прожити довге життя. Як стверджують учені Університету Алабами, обмеження калорійності харчування, зокрема, у вигляді скорочення рівнів глюкози, допомагає продовжити функціональність клітин нашого організму. Це відкриття може привести до появи нових препаратів, що уповільнюють процеси старіння, а також що запобігають розвитку раку шляхом контролю поглинання калорій конкретними типами клітин.

У дослідженні американські фахівці використовували нормальні клітини людських легенів і передракові клітини на початку стадії виникнення злоякісних пухлин.

За словами одного з авторів дослідження доктора Джеральда Вайссмана, світова наука знаходиться на шляху розкриття таємниці продовження життя, і результати цього дослідження зроблять свій внесок до пошуку "секрету вічної молодості".

ami-tass.ru