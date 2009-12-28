Скажений собака покусав 40 осіб у Москві

Заражений сказом собака покусав більш як 40 осіб на південному сході Москви, повідомляє "Інтерфакс". Головний санітарний лікар РФ Геннадій Оніщенко заявив, що життя потерпілих поза небезпекою, всі вони одержують необхідну допомогу.

За даними Оніщенко, з 19 грудня від укусів скаженого собаки постраждало 41 житель Південно-східного округу столиці, зокрема троє дітей. Всі потерпілі були госпіталізовані в міську лікарню №68.

Серед потерпілих проводиться профілактика інфекції: вакцинація, введення імуноглобуліну. Відзначено, що жодному з укушених не був поставлений діагноз "сказ".

За даними ветеринарної служби, з 27 грудня в районі введений карантин, заборонені всі масові заходи за участю тварин. Представник служби відзначив, що хворий на сказ собака, зовнішність якого відповідає описам потерпілих, був спійманий і приспаний.

medportal.ru