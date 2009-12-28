У Польщі цього року на грип перехворіло більш як мільйон осіб

Кількість хворих на грип цього року в Польщі вже становить понад 1 мільйон осіб, що майже в 4,5 рази більше, ніж у 2008 році, коли було зафіксовано найменше випадків захворювання з 1995 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Державної адміністрації у справах гігієни, останні 5 років в Польщі щорічно на грип хворіло близько 250-350 тисяч осіб, за винятком 2005 року, коли захворіло більш як 700 тисяч.

Останній раз у Польщі понад мільйон хворих на грип було зафіксовано у 2003 році - 1,2 млн. осіб.

Починаючи з 2001 року, серед поляків було зафіксовано набагато менше випадків захворювання на грип порівняно із попередніми роками, коли на грип хворіло більш як 2 млн. людей.

Довідка УНІАН. Міністерство охорони здоров’я Польщі вважає звичайний грип не безпечнішим за новий A/H1N1, що з’явився в країні у травні цього року.

За статистичними даними, від ускладнень після звичайного грипу помирає одна особа на тисячу хворих.

За останніми даними, у Польщі наявність вірусу A/H1N1 підтверджено в 1200 осіб, 30 з яких померло.