Вся правда про жуйку

Жувальна гумка сьогодні, 28 грудня, відзначає ювілей - 140-ліття. Лікарі сходяться на тому, що шкоди від цього продукту значно більше, ніж користі.

У 1869 році американець Уїльям Семпл з штату Огайо одержав патент на жувальну гумку, яка є певною комбінацією каучуку з іншими речовинами.

Сам Семпл ніколи не робив жувальну гумку для продажу, проте з часом виробництво жуйки стало крупним бізнесом.

Реклама жуйки позиціонує її як засіб проти карієсу і зубного нальоту, а також очищення порожнини рота.

Тим часом, згідно опитування агентства РІА Новини серед стоматологів і гастроентерологів, жуйка однозначно не є такою корисною, як прийнято вважати.

Головний стоматолог РФ, ректор Московського державного медико-стоматологічного університету (МДМСУ) Олег Янушевіч пояснив, що рівень кислотності в порожнині рота при жуванні жуйки регулюють не речовини, що містяться в ній, а слина, що виділяється людиною.

Рівень PH балансу не знижує і ризик розвитку карієсу, який виникає локально, під впливом мікроорганізмів. Вони вражають емаль і тверді тканини зубів, відзначив фахівець.

Не відбувається при жуванні і самоочищення зубів, заявив стоматолог, закликавши людей не нехтувати зубною щіткою і не плутати з нею жувальну гумку.

Фахівець розповів також про особливості жуйок без цукру. За його словами, цукор при попаданні на зубну бляшку активує розвиток мікроорганізмів. Як наслідок, виділяється молочна кислота, яка руйнує зубну емаль. Жуйки, в яких цукор замінюється кислином, до такого ефекту не приводять. Проте з такою ж користю можна просто нічого не жувати, резюмував лікар.

У свою чергу, лікар-дієтолог вищої категорії НДІ харчування РАМН Олена Чедія нагадала про шкоду жуйки для шлунку.

"Коли в рот людини потрапляє жувальна гумка, організм сприймає її як продукт. Це подразнює шлунково-кишковий тракт, і починає виділятися шлунковий сік", - сказала лікар.

Інший замінник цукру в жуйках - арбидол - може привести до розладу шлунку з серйозними наслідками, стверджують британські медики.

newsland.ru