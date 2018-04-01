Чим можна замінити шкідливі новорічні страви?

Навіть той, хто уважно стежить за фігурою, може дозволити собі розслабитися і насолоджуватися святковим столом у Новорічну ніч ... А потім буде мучитися докорами сумління і протягом двох-трьох місяців вичавлювати на тренажерах набрані кілограми. Хоча і для тих, хто не особливо переживає за обсяг талії, ці свята не проходять непоміченими. Велика кількість жирної і смаженої їжі, «залитої» алкоголем, так «б`є» по внутрішніх органах, що бурхливі застілля часто закінчуються ... в лікарні.

Як зробити свій стіл не таким «небезпечним», але при цьому не позбавити його різноманітності, а себе - новорічних смакот? Перш за все, прибрати з нього наступні страви.

Тарталетки

Ці маленькі, смачні і, головне, зручні закуски користуються популярністю як на офіційних бенкетах, так і в умовах домашнього свята. Ще б пак: приготування не вимагає особливих кулінарних навичок і тимчасових витрат.

Але в цих же кошиках і криється основна небезпека для вашого шлунку. Прісне пісочне тісто насправді дуже жирне. На 100 грамів у ньому може приходитися до 46 г жиру, що у півтора рази більше норми споживання для дорослої жінки. А додайте сюди начинку - вона, як правило, робиться з не менш жирної печінки тріски або, наприклад, збитих вершків, - і отримаєте такий удар по підшлунковій залозі і жовчному міхуру, який ваш організм не забуде ще довгі місяці.

Чим замінити. Канапе на житньому або сендвічном хлібі. Зверху сміливо кладіть крем-сир, ікру або навіть ту ж печінку тріски - все одно в хлібі в 2 рази менше калорій, в 4 рази менше жиру, а начинки поміститься 20 відсотків від того, то можна укласти в тарталетки.

Сирні кульки / палички

Ця смакота також легка в приготуванні і подобається практично всім. Але за вмістом жиру здатна позмагатися з тарталетками. Судіть самі: тертий сир 45-55% жирності плюс олія (читай - жир з незначними домішками), в якому кульки обсмажуються повністю. А оскільки кульок буде багато, загальна «площа обсмажування» - а значить, і кількість жиру в страві - просто величезна; так що любителям цієї закуски варто розпрощатися і з тонкою талією, і зі здоровим шлунком.

Чим замінити. Паличками з копченого або простого сулугуні або невеликими шматочками сиру бри на шпажках.

Якщо вже зовсім не під силу, готуйте не кульки, а помпушки (чим більший виріб, тим менша загальна кількість олії у страві); використовуйте для обсмажування оливкову олію, а сир купіть зниженої жирності - 12-17%.

Оселедець під шубою

Сюди відносяться будь-які багатошарові салати, особливо з м`ясом, грибами, цибулею та морквою. Чим нам не догодили ці продукти? Та, власне, нічим, от тільки в салати вони, як правило, відправляються в обсмаженому на олії вигляді. А між шарами салатів прокладаються щедрі і рясні порції майонезу, що робить страву просто джерелом різних шкідливих жирів.

Чим замінити. Найпростіший, але й найменш ефективний шлях - змінити звичайний майонез на легкий. Набагато більше користі буде, якщо ви змішайте пів-норми легкого майонезу з такою ж кількістю знежиреної сметани. А ще краще взагалі уникати подібних страв і перейти, наприклад, на багатошарові запіканки: соусу в них треба набагато менше і обсмажувати інгредієнти зазвичай не потрібно.

Фаршировані овочі

І знову овочі. Але ж вони, здавалося б, - найкорисніші та безпечні продукти на будь-якому столі ...

Так-то воно так, але ж фаршируємо ми їх аж ніяк не корисним жирним сиром, майонезом, вершками, часником, горіхами - загалом, справжнім коктейлем з жирів. Якщо з`їсти один помідорчик або один кабачок, звичайно, нічого страшного не станеться, але тут знову спрацьовує ефект самообману. Оскільки «це ж овочі», ми сприймаємо їх як легкий перекус і кладемо в рот один за одним, а тим часом це справжнісінька повноцінна друга страва, і далеко не найкорисніша.

Чим замінити. Фаршируйте на здоров`я, але зробіть порції в кілька разів меншими. Замість того, щоб виймати серцевину з цілого кабачка або помідора і заповнювати овоч начинкою доверху, розріжте його на кільця і кладіть «фарш» зверху за типом канапе.

Смажене м`ясо

Червоне м`ясо звинувачують у багатьох гріхах, і найстрашніший з них - здатність провокувати рак кишечника.

До того ж, в будь-якому м`ясі багато тваринного жиру, що підвищує рівень холестерину в крові, так що навіть смажка на оливковій олії не зробить вашу страву набагато здоровішою.

Чим замінити. М`ясо птиці в плані жирів трохи безпечніше яловичини або свинини. Особливо дієтичною вважається індичатина.

Щоб позбавити її під час готування від зайвого жиру, відмовтеся від піджарки на сковороді і готуйте індичку в духовці.

Кекси і безе

Кексовое і пісочне тісто - найшкідливіше через високий вміст жиру. В одному невеликому шматочку кексу або порції розсипчастого тортика міститься приблизно 550 ккал, тоді як листкові і бісквітні вироби приблизно в півтора рази «легші». Що стосується безе, це майже суцільний цукор, а через його уявну легкість з`їсти безе можна в два рази більше, ніж, наприклад, шоколаду.

Чим замінити. Сучасне кондитерське мистецтво пропонує безліч низькокалорійних тортів - на основі рослинних вершків, фруктози, свіжих ягід. Але найпростіше взагалі не купувати торти на Новий рік. До них, як правило, і справа не доходить: до кінця вечора, коли «час пити чай», гості вже досягають стану повної і безповоротної ситості, а вам потім це все добро доїдати.

Краще покладіть на стіл коробку різних цукерок (чим менші вони за розміром, тим краще) або плитку темного шоколаду. Зверху примостіть часточки мандаринів, виноград, трохи цукрової пудри і листочки м`яти - і сервіровка додасть звичайним солодощам дуже урочистий вигляд.

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