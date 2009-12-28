В Києві зграя бездомних собак загризла оператора УТ-1

В Києві напад зграї бездомних собак призвів до загибелі оператора Першого каналу Івана Волошина.

Як інформує “Телекритика”, прес-офіцер Шевченківського районного управління міліції Марина МАКАРЕНКО повідомила, що експертизою встановлено, що смерть оператора настала внаслідок того, що він захлинувся.

За її словами, на І.Волошина напала зграя бездомних собак. Від їхніх укусів чоловік втратив свідомість і впав у калюжу (у парковій зоні на Сирці після відлиги було багато води), де захлинувся.

Як поінформувала сьогодні вранці прес-служба КП «Притулок для тварин», І.Волошин був знайдений мертвим в ніч з п`ятниці на суботу, 26 грудня. Зграя собак напала на нього вулиці Новоукраїнській, 1/3 в Шевченківському районі, неподалік від телецентру. Для вилову собак правоохоронці викликали 3 бригади ловців КП «Притулку для тварин». Із 40 собак зграї вдалося зловити 11.

Телеоператор Першого каналу Іван Волошин, 1982 року народження.