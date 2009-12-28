Епідемія грипу не позначилася на статистиці смертності в Україні

Епідемічна ситуація впродовж жовтня-грудня 2009 року не позначилася на показниках смертності в Україні.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК з посиланням на оперативні дані органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Так, за оперативними даними, у IV кварталі 2009 року в Україні було зареєстровано 149 844 смертей.

Водночас, протягом І кварталу в Україні померло160 587 осіб, упродовж другого кварталу – 155 658 осіб. І лише впродовж «літнього» ІІІ кварталу кількість зареєстрованих смертей була на близько 6 тис. осіб менша, ніж у IV кварталі, – у липні-вересні в Україні померло 143 716 тис. осіб.

Загалом, за словами Міністра юстиції, кількість зареєстрованих смертей у IV кварталі 2009 року перевищувала кількість народжень на 36%.

Для порівняння, у І кварталі смертність перевищувала народжуваність на 52%, у ІІ кварталі – на 43%. У ІІІ кварталі, коли в Україні був зафіксований «пік» 2009 року щодо народжуваності, кількість смертей перевищила кількість зареєстрованих народжень на 20%.