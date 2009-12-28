Ющенко відвідав Хортицький навчально-реабілітаційний центр

У Запоріжжі Президент України Віктор Ющенко відвідав Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО високо оцінив роботу фахівців Центру, спрямовану не лише на лікування дітей, а й на здобуття ними освіти, розвитку їхніх здібностей та талантів. Він подякував колективові Центру за професіоналізм, милосердя та відданість справі.

«Діти знаходять тут не тільки фізичну реабілітацію – вони знаходять нове виховання, професію, нову долю. Те, що я побачив сьогодні, заслуговує на найвищу оцінку», – сказав Президент .

Він висловив упевненість, що центр має отримати статус національного. Окремо глава держави подякував за реалізацію цього проекту місцевій владі. «Це спільний проект, яким ми можемо пишатися», – сказав він.

В.ЮЩЕНКО привітав працівників та вихованців Центру з наступаючими Новорічними та Різдвяними святами і передав дітям подарунки.

Також він оглянув мультимедійний клас, лікувальні кабінети, музей закладу, переглянув концерт, підготовлений вихованцями.

*** У 1992 році вперше в Україні було створено заклад нового типу – Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, який забезпечує умови для відновлення здоров’я, соціальної адаптації, творчого саморозвитку дітей із захворюваннями внутрішніх органів або вадами психофізичного розвитку.

Центр має два комп’ютерних кабінети, мультимедійний клас, поліграфічний центр, 6 майстерень народного ужиткового мистецтва.

На базі Центру проводиться Всеукраїнський соціально-педагогічний експеримент «Комплексна медична, психологічна, педагогічна реабілітація вихованців шкіл-інтернатів» на виконання Національної програми «Діти України». З 2001 року Центр включено до Всеукраїнського науково-педагогічного експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах».