Волинь: через загоряння ялинки постраждало троє осіб

На Волині внаслідок загоряння штучної ялинки постраждало троє осіб, з них двоє – діти. Пожежа сталася напередодні в квартирі пенсіонерки з Нововолинська.

Як інформує прес-центр ГУ МНС України у Волинській області, штучна ялинка загорілась від новорічної гірлянди, ймовірно, сталося коротке замикання. Палаюча ялинка впала на килим, який також спалахнув. Жінка вивела обох дітей на сходинковий майданчик і намагалася самотужки приборкати пожежу і лише згодом викликала рятувальників.

Як розповів інспектор Нововолинського міськвідділу МНС лейтенант служби цивільного захисту Дмитро КРИЦЬКИЙ, із квартири довелося рятувати господиню, від нестерпного їдкого диму жінка сховалася на балконі, вийти в коридор крізь димову завісу вона вже не змогла. Звідти її евакуювали рятувальники. Крім пенсіонерки, внаслідок пожежі легке отруєння чадним газом отримали також її онуки – півторарічна Софійка та семирічна Ангеліна. Наразі стан дітей та жінки задовільний.