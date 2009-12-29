У Чернігові посилили протиепідемічні заходи

У Чернігові через перевищення протиепідемічного порогу посилили протиепідемічні заходи щодо профілактики грипу та ГРВІ.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міської ради, посилаючись на рішення надзвичайної протиепідемічної комісії міської ради.

Зокрема, в обласному центрі Чернігівщини відсьогодні запроваджується вологе прибирання та дезінфекція транспортних засобів, приміщень закладів побуту, продовольчих ринків, введення масочного режиму, обмеження розважальних заходів серед дітей та підлітків.

За інформацією міської санепідемстанції, за минулий тиждень у місті перевищено епідеміологічний поріг щодо ГРВІ та грипу на 78,3 %. За цей період захворіло 6531 особи, серед них 21% – на грип. Це в 1,25 рази більше, ніж за попередній тиждень. Рівень захворюваності серед дітей становить 56,6 %, серед них школярів – 53,9 %. Взагалі, з початку епідемії (з кінця жовтня) в обласному центрі на грип та ГРВІ захворіло понад 37 тисяч осіб, або 12,5 % населення міста.

Водночас, як повідомив начальник управління освіти міської ради Володимир КУПРІЯНЕНКО, у школах Чернігова ситуація із рівнем захворюваності поступово стабілізується. "Упродовж минулого тижня у середніх навчальних закладах міста спостерігалася тенденція до зменшення кількості відсутніх через хворобу учнів", - сказав він. В.КУПРІЯНЕНКО також уточнив, що міська надзвичайна протиепідемічна комісія рекомендувала керівництву початкової школи №25, де через захворюваність на грип та ГРВІ відсутні понад 50% учнів, оголосити карантин.