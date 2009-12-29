Найвідоміший лжелікар ФРН готується до іспитів

Найвідоміший лжелікар Німеччини, 30-річний Крістіан Є., наполегливо готується у в`язниці, де відбуває 3,5-річне ув`язнення, до випускних шкільних іспитів, щоб вступити до університету і отримати, нарешті, медичний диплом.

Цей незвичайний ув`язнений, повідала сьогодні газета "Більд", все життя мріяв стати лікарем. Однак, не отримавши відповідної освіти і пройшовши замість цього навчання на співробітника банку, Крістіан Є., пропрацювавши в цій якості без жодного задоволення три роки, вирішив діяти. "Я побачив, що робота в банку - це не для мене. Моєю мрією було допомагати людям", - заявив він згодом на суді.

Щоб просунути вперед свою медичну кар`єру, він виготовив на комп`ютері фальшивий атестат зрілості і записався до університету Ерлангена / земля Баварія / вивчати медицину. Однак вчитися на медика в ФРН - дуже довго і клопітно, а в Баварії, де навчання у вузах платне, ще й дорого. Не в змозі чекати, наш "герой" знову звернувся до комп`ютера. На цей раз було виготовлено фальшивий Оксфордський диплом, згідно з яким він був доктором медицини, і таким же чином заодно "захистив" дисертацію і у Франкфуртському університеті, став, до того ж, і доктором економічних наук.

З такими серйозними паперами Крістіана Е. із задоволенням взяла на роботу в грудні 2006 року університетська клініка Ерлангена. Сліпа віра німців у документ заступила собою очевидний факт, що навіть геній навряд чи зміг би пройти за три роки такий академічний шлях, отримати два престижні дипломи і високі наукові ступені.

На роботі, судячи з усього, молодим талантом були задоволені. У своїй клініці Крістіан Е. провів як хірург 190 операцій, брав участь у 5 трансплантаціях органів, 17 разів виступав у якості лікаря швидкої допомоги і, начебто, нікого не зарізав!

Цей, безумовно, талановитий чоловік був, в кінцевому рахунку, викритий завдяки ... анонімці. Це відбулося в лютому 2007 року. Після цього Крістіан Е. спробував створити в Тюбінгені приватну клініку, але був заарештований. "Я так вжився в свою роль, що більше не міг уже з неї вийти", - зізнався від потім на суді.

ami-tass.ru