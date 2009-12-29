У Севастополі 4 січня відновлять заняття в школах

У Севастополі мають намір 4 січня відновити заняття в школах, скоротивши, тим самим, зимові канікули.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник голови міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН на брифінгу для журналістів. За словами В.КАЗАРІНА, «у нас складна ситуація в системі освіти, у зв`язку з карантином. Ніяк не був розрахований навчальний рік на таку велику кількість «карантинних» тижнів». Як додав він, у місті показник захворюваності на ГРВІ та грип на 26 грудня становив 101,3 на 10 тис. населення, при тому, що епідпоріг - 100 на 10 тисяч населення. «Ми епідпоріг перевищували: у нас було і 142, і 136, потім показник опустився до 101,3, і ми планували, що якщо він опуститься нижче 100, то школи були готові завтра, в екстреному порядку, відновити навчальний процес. Але, по-перше, ми епідпоріг не знизили, у нас показник залишився 101,3, тому, на такий крок не йдемо», - зазначив віце-губернатор. Але, як сказав В.КАЗАРІН, «ми 4 січня відновлюватимемо заняття, скорочуватимемо канікули, збільшуватимемо навчальний процес». За словами заступника голови міста, він «дуже радий тому, що батьки в масовому порядку від нас вимагають, щоб ми відновили і дали учням всі знання в повному обсягу».

Тому, як сказав В.КАЗАРІН, «будуть додаткові заходи зі збільшення навчального процесу. 11 січня велику прес-конференцію з цього приводу дасть управління освіти».

Як повідомляв УНІАН, вперше цього місяця карантин у школах і вишах Севастополя було оголошено 11 грудня, на період з 11 по 20 грудня. Потім його було продовжено спочатку по 25 грудня, а потім по 31 грудня. Крім того, севастопольські діти близько 10 днів не ходили до школи відразу після осінніх канікул, під час «першої хвилі» захворювань в Україні, коли в Севастополі до епідпорога було ще далеко.