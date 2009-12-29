Як не падати на льоду

Перед виходом із будинку:

· Змайструйте на підошви та каблуки вашого взуття "льодоступи": прикріпіть на каблук перед виходом шматок поролону (за розмірами каблука) або лейкопластиру;

· наклейте лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху підошву і каблук (хрест-навхрест або східцем) і перед виходом натріть піском (на один - два дні вистачає);

· натріть наждаковим папером підошву перед виходом, а краще прикріпіть його на підошву (але від води піщини наждакового паперу рано або пізно обсипаються);

· намажте на підошву клей типу "Момент" та поставте взуття на пісок, після цього сміливо виходьте на вулицю.

· Пам`ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м`якої основи та без великих каблуків.

· Людям похилого віку краще в "слизькі дні" взагалі не виходити з будинку. Але якщо потреба змусила, не соромтеся взяти палицю з гумовим наконечником або з шипом. Якщо у вас з собою торба, то вона повинна бути тільки такою, що можна носити через плече. Пам`ятайте, що дві третини травм люди старші 60 років одержують при падінні.

· Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводження - небезпечні для здоров`я.

· Не виходьте без потреби на вулицю, якщо ви слабкі та неспритні. Зачекайте поки не приберуть сніг і не розкидають пісок на обмерзлий тротуар.

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