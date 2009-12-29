У Донецькій області грип A/H1N1 підтверджено вже у 325 хворих

У Донецькій області пандемічний варіант грипу A/H1N1 підтверджено вже у 325 хворих.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, в регіоні тривають посилені протиепідемічні, санітарно-гігієнічні і дезинфекційні заходи у дитячих, навчальних і оздоровчих установах, а також установах соціального обслуговування населення і лікарнях, з метою запобігання занесення і розповсюдження пандемічного грипу.

Здійснюється постійний контроль над виконанням протиепідемічних заходів на об`єктах епідемічного ризику.

З 21.12.2009 постановою в.о. головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариси ГУСЄВОЇ щоб уникнути розповсюдження захворюваності учнів на грип і ГРВІ введено позачергові канікули в усіх навчально-виховних установах області.

В облСЕС відзначили, що у Донецькій області зберігається напружена епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип і ГРВІ. За даними щотижневого моніторингу, за 26-27 грудня 2009 р. к регіоні було зареєстровано 6 тис. 52 звернень за меддопомогою хворих на грип, респіраторні інфекціями і їх ускладнення.

З початку моніторингу (з 30.10.09) загальна кількість хворих становила 309 тис. 642 випадки, зокрема дітей до 18 років – 153 тис. 207 (50%). Стаціонарне лікування отримали 16 тис. 535 хворих, з них виписано по одужанню – 14 тис. 509 осіб.

В області померли з діагнозом «грип, пневмонія» 73 особи, зокрема 6 дітей. У 32 зразках секційного матеріалу померлих виявлено наявність грипу A/H1N1, у 22 - результат негативний, решта зразків ще досліджується.