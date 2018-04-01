Смаки до їжі залежать від характеру

Кожна людина хоч раз у житті відчувала непереборне бажання з`їсти що-небудь конкретне. Але не кожен знає, що це обумовлено не тільки нагальними потребами організму, але й особливостями характеру.

«У тяги існує певна фізіологічна основа, але вона також допомагає зрозуміти, якою людиною ви є насправді», - говорить глава Фонду досліджень порушень нюху і смаку (Smell & Taste Treatment and Research Foundation) в Чикаго, США, доктор Алан Р . Хірш. Хірш займався вивченням харчових пристрастей близько 25 років, в його дослідженнях брали участь понад 18 тисяч осіб.

Якщо ви мрієте про солоне, швидше за все, у вас дефіцит деяких мінеральних речовин. Зрозуміло, що жінки, що дотримуються безсольової дієти, хочуть солоненького більше за інших, говорить кандидат медичних наук, дослідник Центру хімії почуттів Монелла (Monell Chemical Senses Center) у Філадельфії, США, Майкл Тордофф. Однак потреба в солоному може говорити і про брак інших мікроелементів. Ряд наукових робіт показав, що тварини при нестачі калію, кальцію і заліза їдять сіль у великих кількостях.

Про ваш характер така пристрасть може сказати, що ви пливете за течією. На думку Хірша, такі люди вважають, що їх долю визначають якісь зовнішні сили, а не власні устремління, infox.ru.

Шоколад - потужний антидепресант, якого потребує тіло. Коли гормони задоволення перестають вироблятися в потрібній кількості і потрібно швидко їх відновити, шоколад буде найкращим засобом.

Ваш характер залежить від того, який саме шоколад ви любите. Якщо ви віддаєте перевагу темному шоколаду, то все ваше життя - це нескінченне свято. Ви живете легко і завжди знаходитеся в центрі подій на роботі і поза нею. Якщо ви віддаєте перевагу молочному шоколаду, то ви тихий, занурений у свої внутрішні переживання. Найкраще для вас - це вихідний, проведений один на один з гарною книгою.

Пряна їжа стимулює інтенсивність обміну, зігріває організм. Деякі вчені вважають, що схильність до вживання прянощів виникає у випадках нестабільного артеріального тиску, брадикардії і прискореного дихання.

Пристрасть до пряного говорить про те, що ви любите порядок, не хочете даремно витрачати час і ніколи не вдаєтеся в деталі.

Солодкоїжки більше за інших слідують поклику інстинктів, говорить Хірш. Він описує їх як вельми життєлюбних людей, які не звикли шкодувати про скоєне. Вони люблять виділятися з натовпу і відчувати свою унікальність.

Якщо ви любите і цукерки, і солоне, це означає, що ваш обмін став млявим і вам потрібно підбадьорити його поєднанням глюкози і натрію, коментує Хірш.

Любителі такої їжі - одинаки, які часто виявляються дуже талановитими людьми. За даними Хірша, такі люди зовні здаються стриманими, але у справі проявляють себе як творчі натури.

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