Секрет косметичних засобів, що містять золото

Хітом передноворічної торгівлі в найбільших містах Західної Європи і США стало нове покоління кремів для обличчя і тіла, що містять справжнє 24-каратне золото. Відразу декілька провідних світових компаній випустили на ринок золоті косметичні товари, включаючи гелі для душу і ванн.

Згідно античним хронікам, золотий порошок для догляду за шкірою застосовувала легендарна єгипетська цариця Клеопатра. Використовували золото і китайські імператори, що також шукали вічну молодість.

Зараз цим засобом може скористатися кожен охочий, правда, за достатньо значну суму, не нижчу за 200 доларів. Особливий попит мають в Лондоні і Парижі креми для обличчя, що містять золото. За відгуками, вони не тільки омолоджують шкіру, але і додають всьому організму особливий підвищений тонус.

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