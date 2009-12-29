Індієць схуд на 27 кг завдяки прогулянкам пішки

Ходити пішки стало для індійця Кріса Томаса, страждаючого від зайвої ваги, улюбленим заняттям. Особливо після того, як завдяки своїм пішим прогулянкам він схуд за півроку на 27 кілограмів. Як пише газета "Таймс оф Індіа", раніше Кріс важив більш як 120 кілограмів. "Мені 24 року, а виглядав я на всі 45, це мені абсолютно не подобалося, - зізнається він. - Я вирішив ходити".

Відтепер кожен його день починається з підйому в 5:30 ранку і ходьби перед роботою протягом двох годин. Повертаючись додому увечері, Кріс також присвячує дві години прогулянкам. При цьому він не дотримує дієти. Він також не утрудняє себе силовими вправами, вважає, що кращою заміною є йога або аеробіка. За його словами, при щоденних 4-годинних прогулянках пішки він і так став менше їсти, оскільки йому на це просто не вистачає часу.

Кріс рано почав працювати, зараз він співробітник IT-компанії. "Ожиріння - це результат фізичної пасивності і поганого харчування, - говорить індієць. - Я зрозумів це і почав ходити".

ami-tass.ru