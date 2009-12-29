У Запорізькій області A/H1N1 підтверджений у 98 хворих

У Запорізькій області підтверджено 98 випадків захворювання на грип A/H1N1.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної санепідемстанції.

"Дані лабораторних досліджень свідчать про значну активізацію вірусу грипу A/H1N1: з 29 жовтня 2009 року (дати початку епідемії) у регіоні підтверджено 98 випадків захворювання, викликаних цим вірусом, причому 86 - впродовж останніх 3 тижнів", - зазначається у повідомленні.

При цьому обласна СЕС наголошує, що реальна кількість хворих на каліфорнійський грип може бути істотно більшою, оскільки "лабораторно обстежено лише 1 тис. 779 пацієнтів з понад 138 тис. хворих з 20 жовтня".