В Україні від грипу за останню добу померли 19 осіб

В Україні епідемія грипу та гострих респіраторних захворювань станом на 28 грудня забрала життя вже 652 осіб.

Як повідомляє прес-службі Міністерства охорони здоров’я, в тому числі за останню добу померли 19 осіб.

Загалом в Україні з початку епідемії на грип та ГРЗ захворіли 3 млн. 594 тис. 779 осіб, за останню добу 55 тис. 876 осіб.

Госпіталізовано з початку епідемії 203 тис. 032 українців, за останню добу - 3 тис. 502 осіб.

Епідемічний поріг перевищено в Криму, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях та в Києві.

Відносно благополучна епідситуація лише в Івано-Франківській та Херсонській областях. В решті регіонах відмічається наближення до епідемічного порогу.