Українці усиновили понад 2 тисячі дітей

Протягом 11 місяців 2009 року українці усиновили 2 тисячі 137 дітей, що більше, ніж за увесь 2008 рік.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, підсумовуючи роботу Мінсім’ї у 2009 році.

Ю.ПАВЛЕНКО нагадав, що минулого року було усиновлено 2066 дітей.

Цього року помітно зросла кількість усиновлень громадянами України у Криму, Херсонській, Закарпатській, Полтавській, Донецькій, Миколаївській, Одеській областях.

За словами міністра, іноземці за цей період всиновили 1337 дітей, що на 20% менше порівняно з попереднім роком. Він наголосив, що починаючи з другої половини 2006 року міждержавне усиновлення скоротилося майже вдвічі, а національне - збільшилось у два рази.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, зростає кількість наших громадян, що бажають усиновити дитину. Станом на 1 грудня 2009 року у службах у справах дітей перебувало на обліку 1594 сімей, які бажають усиновити дитину, майже 80% з них зорієнтовані на усиновлення однієї здорової дитини віком до 3-х років. Водночас, з 31 279 дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, більше 27 тисяч - діти старше семирічного віку та діти з родинних груп - мають братів і сестер.

Ю.ПАВЛЕНКО зауважив, що під опіку, піклування протягом 9 місяців 2009 року влаштовано 9578 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, загалом під опікою, піклуванням перебувають 62 тис. 992 дітей, а це 60,8% від загальної кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

У прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу виховуються 8 тис. 12 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ю.ПАВЛЕНКО додав, що найбільше дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу від загального числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у Чернівецькій області – 14,6%, Тернопільській – 13,3%, Закарпатській – 13,1%.

Впродовж 9 місяців 2009 року кількість виявлених рейдами "Діти вулиці" дітей скоротилася порівняно з таким самим періодом минулого року на близько 30% - 17 512 проти 25 449 дітей, вилучених з вулиці за 9 місяців 2008 року.

Водночас, додав міністр, за незадовільне виконання батьками своїх батьківських обов’язків службами у справах дітей попереджено про відповідальність 20 192 батьків. Крім того, ініційовано притягнення до різних видів відповідальності 937 посадових осіб, які порушують законні права та інтереси дітей.

Ю.ПАВЛЕНКО зауважив, що кількість дітей в інтернатних закладах продовжує зменшуватися. Так, якщо у 2005 році в інтернатах для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування перебувало 11 954 дітей, то в 2008 році їх кількість знизилася до 7 489.

Міністр наголосив, що на сьогоднішньому етапі реформування інтернатних закладів першочерговим є розроблення заходів щодо реформування кожного інтернатного закладу, запровадження закладів нового типу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; створення нормативно-правової бази їхньої діяльності; забезпечення рівного доступу вихованців інтернатних закладів до здобуття якісної освіти; створення умов утримання та виховання дітей, наближених до родинних; забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи в умовах оновленого закладу.