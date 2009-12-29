Чим корисний чайний гриб?

Траплялося вам бачити чайний гриб. Це такий організм, що чимось нагадує медузу. Він зазвичай міститься в банках. Сам по собі організм складається з дріжджових грибів і оцтових бактерій. А чайний він, тому що харчується чайною заваркою. Так от в цьому грибі знайдені бактерії, здатні вбивати дуже багато хвороботворних організмів. Чайний гриб сам розмножується, тому його можна попросити у знайомих і користуватися всіма чудодійними властивостями цього унікального організму.

Протягом 6-10 днів в процесі бродіння утворюється слабкоалкогольний напій, який зливають і кілька разів проціджують через марлю. Після цього сам гриб промивають і знову заливають солодким чаєм.

Такий настій п`ють по півсклянки кілька разів в день. П`ють його при хворобах шлунку, печінки, сечового міхура і нирок. Вважається, що напій знижує артеріальний тиск, допомагає шлунку переварювати їжу, діє як профілактика при поліартриті, атеросклерозі. Допомагає при нежиті і ангіні.

Дуже корисний людям у віці, оскільки зменшує головні болі, вміст холестерину в крові. Рекомендується застосовувати його при коліті, дизентерії, закрепах.

Не рекомендують використовувати при виразці шлунку, підвищеній кислотності і подагрі.

Крім всього іншого настій, чайного гриба має заспокійливу властивість, знижує загальну стомлюваність – як розумову, та і фізичну. Якщо випити напій натщесерце, це посприяє кращому травленню, а якщо спожити його перед сном, він поліпшить Ваш сон і заспокоїть нерви.

Пийте на здоров`я!

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