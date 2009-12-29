Чим корисний чайний гриб?

15:05, 29 грудня 2009
Країна
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Знижує тиск, заспокоює, наводить лад в організмі...

Траплялося вам  бачити  чайний гриб. Це такий організм, що чимось нагадує медузу. Він  зазвичай міститься в банках.  Сам по собі організм складається з дріжджових грибів і оцтових бактерій.  А чайний він, тому що  харчується чайною заваркою. Так от в цьому грибі  знайдені  бактерії,  здатні вбивати дуже багато хвороботворних організмів.  Чайний гриб  сам розмножується, тому  його можна попросити у знайомих і  користуватися всіма чудодійними властивостями цього унікального  організму.

Протягом 6-10 днів  в процесі бродіння  утворюється слабкоалкогольний напій, який зливають і кілька разів проціджують через марлю.  Після цього сам гриб  промивають і знову заливають солодким чаєм.

Такий настій п`ють по півсклянки кілька разів в день.  П`ють його при хворобах шлунку,  печінки,  сечового міхура і нирок.  Вважається, що напій знижує артеріальний тиск,  допомагає  шлунку переварювати їжу, діє як профілактика при поліартриті, атеросклерозі.  Допомагає при нежиті і  ангіні.

Дуже корисний людям у віці, оскільки зменшує головні болі, вміст холестерину  в крові.  Рекомендується застосовувати його при коліті, дизентерії, закрепах.

Не рекомендують  використовувати при виразці шлунку, підвищеній кислотності і подагрі.

Крім всього іншого настій, чайного гриба  має заспокійливу властивість,  знижує загальну стомлюваність – як розумову, та і фізичну.  Якщо випити напій натщесерце, це посприяє кращому травленню, а якщо спожити його перед сном, він поліпшить Ваш сон і заспокоїть нерви.

Пийте на здоров`я!

otvechaem.com

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