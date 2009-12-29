У Криму за останню добу від грипу померли троє людей

У Криму з початку епідемії грипу й гострих респіраторних захворювань станом на 28 грудня померли 11 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема троє кримчан померли за останню добу.

За даними прес-центру Міністерства охорони здоров`я України, з початку епідемії в Криму захворіли 102 тисячі 227 людей, за останню добу - 2 тисячі 733 людини.

Госпіталізовано з початку епідемії 4 тис. 259 людей, за останню добу - 87, зокрема 70 дітей до 18 років і чотири вагітних жінки. У реанімації перебувають 14 осіб, на штучній вентиляції легенів - 2. З госпіталізованих з початку епідемії виписано 3 тисячі 278 осіб. Діагноз грип, пневмонія встановлено 268 хворим.

Автономна Республіка Крим входить до числа областей, в яких перевищений епідемічний поріг.