На Дніпропетровщині вилучено 1200 самогонних апаратів
17:08, 29 грудня 2009Країна
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Протягом місяця
У ході місячника боротьби з пияцтвом і самогоноварінням працівники міліції Дніпропетровської області вилучили у населення 1 тисячу 200 самогонних апаратів.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці також вилучили близько 10 тонн самогону, призначеного для продажу, і 38 тонн браги.
Задокументовано 600 фактів реалізації самогону, порушено 100 кримінальних справ.
Сьогодні усі вилучені самогонні апарати були знищені на території дніпропетровського підприємства „Укрвторчормет”.
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