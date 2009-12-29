На Дніпропетровщині вилучено 1200 самогонних апаратів

У ході місячника боротьби з пияцтвом і самогоноварінням працівники міліції Дніпропетровської області вилучили у населення 1 тисячу 200 самогонних апаратів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці також вилучили близько 10 тонн самогону, призначеного для продажу, і 38 тонн браги.

Задокументовано 600 фактів реалізації самогону, порушено 100 кримінальних справ.

Сьогодні усі вилучені самогонні апарати були знищені на території дніпропетровського підприємства „Укрвторчормет”.