В Україні вже знеструмлено майже 1,6 тис. населених пунктів

В Україні через негоду вже знеструмлено 1598 населених пунктів у 15 областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 14.00 без електропостачання залишаються: у Вінницькій – 262 населених пункти, Київській – 215, Житомирській – 213, Полтавській – 183, Чернігівській – 144, Кіровоградській – 138, Черкаській – 136, Рівненській – 80, Миколаївській – 52, Хмельницькій – 45, Запорізькій – 43, Херсонській – 42, Дніпропетровській – 16, Львівській – 8, в Луганській – 7.

Електрику відновлюють аварійні бригади обленерго.

З метою мінімізації наслідків несприятливих погодних умов МНС приведені у готовність пункти обігріву, техніка підвищеної прохідності для можливого використання як тягачів при ускладненні обстановки на дорогах; підготовлені мобільні засоби електроживлення для забезпечення сталого функціонування закладів охорони здоров’я, систем життєзабезпечення та органів влади; організована взаємодія з підприємствами житлово-комунального господарства, транспорту, паливно-енергетичного комплексу, зв’язку та іншими об’єктами життєзабезпечення населення на випадок ускладнення обстановки, пов’язаної із погіршенням погодних умов;

У регіонах сили МНС надають допомогу у розчищенні автошляхів від повалених дерев, вивільненні окремих автомобілів зі снігових заметів. У першу чергу допомога надається автомобілям “швидкої” та “Укрпошти”.

Як повідомляв УНІАН, зранку МНС повідомляв, що в ніч на 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема сильних опадів у вигляді дощу, мокрого снігу та шквалистих поривів вітру, сталося знеструмлення 1077 населених пунктів у 14 областях.