Що в базарному молоці?

У зразках домашнього молока, узятих для дослідження на мікрофлору Інститутом мікробіології і науково-дослідним центром «ТЕСТ», було виявлено надмірний вміст бактерій групи кишкової палички, а також дріжджі і цвілеві гриби, розповіла в интерв’ю «Дзеркалу тижня» професор Надія Коваленко.

«Раніше ми неодноразово досліджували базарне молоко і щоразу разу переконувалися, що воно поганої якості. Але багато мам купують на ринках молоко для своїх малят, сподіваючись, що це якісний і безпечний продукт», - розповіла Надія Коваленко.

«Зразки так званого домашнього молока купили на Деміївському, Лук’янівському та стихійному ринках біля залізничного вокзалу. Перевіривши мікрофлору всіх зразків, на жаль, як і очікувалося, отримали невтішні результати», - заявила професор.

За її словами, молоко з ринку було дуже поганої якості. У молоці була виявлена надмірна кількість бактерій групи кишкової палички і МАФАМ (мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми), а також дріжджі і плісневі гриби.

Кип`ятіння такого молока не завжди є виходом. За словами Олега Шадріна, головного дитячого гастроентеролога Міністерства охорони здоров`я, під час досліджень деякі зразки не витримали високої температури і створожились. «Тривале кип`ятіння підсилює гарантію безпеки, але в той же час руйнує необхідні вітаміни і мікроелементи», - розповів експерт.

dt.ua