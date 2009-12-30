Темперамент чоловіків залежить від групи крові

Учені встановили, що в житті людей кров відіграє набагато значнішу роль, ніж прийнято зазвичай вважати.

Вона активно впливає на наші відчуття, на характер і манери, а сумісні дослідження психологів і гематологів стверджують, що від групи крові також залежить поведінка людини у відносинах з представниками протилежної підлоги.

Чоловіки з першою групою крові поводяться, як дикі самці. Вони звикли одержувати все і відразу. Якщо пані не виявляє готовності негайно стрибнути до нього в ліжко, він починає "полювання" і не заспокоїться до тих пір, поки "не зажене дичину". А ось боязке "так", навпаки, може сильно охолодити запал. І вже точно не варто вигукувати "я твоя навіки!" - піде і навіть не озирнеться. Говорять, думки про секс приходять в голову таким чоловікам не рідше за шість разів на хвилину, передає Росбалт.

Друга група крові робить людей терплячими, спокійними, але коли вони залишаються віч-на-віч з "великою любов`ю", їх сковує боязкість. Чоловік з другою групою крові нескінченно водитиме обраницю в кіно, буде виконувати будь-які витребеньки коханої, підсовувати їй цукерочки, злегка торкатися її коліна в кінотеатрі. Юні діви вважають кавалерів з "другорядною" кров`ю нудними, а ось жінкам старшим вони подобаються.

Чоловік-третьогрупник нікого не завойовує, йому просто приємно подобатися, призначати побачення, невимушено базікати. Він уміє одержувати задоволення і "тусуватися". Секс для нього - вид приємного дозвілля, що ні до чого не зобов`язує. Відмову він теж переносить легко: ні – то й ні, поговоримо про погоду. Проте майже 40% американських мільйонерів - це володарі третьої групи крові.

Чоловіки з четвертою групою крові постійно страждають від душевних розладів, сумнівів і нерішучості. Вони володіють талантом чарувати. Але як тільки четвертогрупник сам закохується, йому доводиться несолодко. Пристрасті киплять, логіка відкинута. Сильне відчуття для таких людей - це засіб позбавитися суперечностей і стати цілісним, знайти свою справжню натуру.

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