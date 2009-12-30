Львівщина: школи повністю забезпечені автобусами

На сьогодні школи Львівської області повністю забезпечені автобусами для перевезення дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час церемонії вручення ключів від останньої партії автобусів для шкіл 11 районів Львівської області (26 автобусів вартістю в цілому 7,5 млн. грн.).

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що всі автобуси - вітчизняного виробництва, Запорізького автозаводу.

За її словами, автобуси для шкіл були надані за проектом Міністерства освіти і науки і Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні».

«Ці 26 автобусів, зокрема два для дітей з обмеженими можливостями, – це саме той внесок у програму «Шкільний автобус», яку ми реалізуємо наприкінці року і завершуємо цю програму. Це значить, що у Львівській області всі діти матимуть можливість такими автобусами добиратися до шкіл», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вручила ключі від трьох автобусів для Львівської залізниці, які призначені для перевезення ремонтних бригад «Укрзалізниці».