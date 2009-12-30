На Тернопільщині розпочалася друга хвиля грипу

У Тернопільській області розпочалась друга хвиля підйому рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні державної надзвичайної протиепідемічної комісії при обласній державній адміністрації повідомив заступник голови облдержадміністрації Федір ШЕВЧУК.

Він зауважив, що позаминулого тижня кількість хворих зросла в 1,5 рази, загалом було зареєстровано 4,74 тис. випадків, що перевищує епідпоріг на 29,5%. Станом на 20 грудня показник захворюваності на 10 тис. населення склав 43,5 випадків при пороговому значенні 33,6. Зафіксоване перевищення епідпорогів у Тернополі і Чортківському районі.

За словами Ф.ШЕВЧУКА, за останній тиждень зареєстровано зниження кількості хворих до 4,393 тис. випадків, відповідно показник захворюваності на 10 тис. населення знизився до 40,1.

Всього тимчасово припинялось навчання в 9-ти навчальних закладах області. За підсумками останнього тижня питома вага хворих школярів знизилась до 28,4%», сказав Ф.ШЕВЧУК.

Він також повідомив, що за останній тиждень в області зареєстрований 1 летальний випадок внаслідок грипу.

«При цьому станом на 28 грудня щеплено проти сезонного грипу лише 202 особи», – констатував Ф.ШЕВЧУК.

Враховуючи епідситуацію в області, державна надзвичайна протиепідемічна комісія при обласній державній адміністрації зобов’язала голів районних рад і голову Тернопільського міськвиконкому вжити невідкладних заходів щодо надання коштів з резервного фонду для проведення протиепідемічних заходів під час другої хвилі епідемії гриппу, забезпечити проведення щеплень проти сезонного грипу груп ризику за кошти місцевого бюджету.