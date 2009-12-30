Дільничні райлікарні Київської області отримали 42 автомобілі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО передала 42 автомобілі Opel Combo дільничним районним лікарням Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія вручення ключів від автомобілів відбулася сьогодні у Києві.

«Ми придбали тисячу машин для сіл і селищ в рамках програми для сільської медицини», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні до дільничних районних лікарень передано перші 42 машини. «Далі ми продовжимо. Ми маємо контракти з Австрією, завершуємо контракти з Канадою, зі Сполученими Штатами, з Ізраїлем тощо», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду пообіцяла, що впродовж січня аналогічні машини «швидкої допомоги» будуть передані лікарням інших областей.