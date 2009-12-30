Харківщина отримала 4,3 млн. грн. на премії медикам

На спеціальні рахунки Головного управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації з резервного фонду державного бюджету України надійшли кошти в обсязі понад 4,3 млн. грн. на доплати та премії медикам за роботу в умовах епідемії грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я ОДА Олександра ГАЛАЦАНА.

За словами О.ГАЛАЦАНА, кошти будуть пропорційно розподілені між адміністративно-територіальними одиницями Харківської області, зокрема закладам охорони здоров’я обласного підпорядкування і районів області перерахують 2 млн. 167 тис. грн.

Така ж сума, зазначив О.ГАЛАЦАН, буде використана для заохочення (преміювання) медичних працівників Харкова.