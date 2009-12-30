У Чернігові напружена ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ

У Чернігові залишається напруженою ситуація зі захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час наради у міськраді повідомив начальник управління охорони здоров`я Чернігівської міської ради Юрій БОЙКО.

"Минулої доби стався ще один летальний випадок від ускладнень грипу, на сьогодні четверо хворих перебувають у реанімації, у тому числі дві вагітні жінки", - сказав він.

За словами Ю.БОЙКА, під час новорічних свят поліклініки Чернігова працюватимуть за 7-денним графіком. "Медична служба міста працюватиме, оскільки спаду грипу поки що не спостерігається", - уточнив він.

Головний санітарний лікар обласного центру Іван МАКАРЕНКО нагадав, що у місті через захворювання на грип та ГРВІ введено обмежувальні заходи. Він повідомив, що працівники громадського транспорту не дотримуються маскового режиму.

З початку епідемії (з кінця жовтня) в обласному центрі Чернігівщини на грип та ГРВІ захворіло понад 37 тисяч осіб, або 12,5 % населення міста.

У цілому в регіоні, за даними обласної СЕС, з початку епідемії по медичну допомогу звернулися понад 116 тис. осіб, було госпіталізовано 5 тис. 455 осіб.

Минулої доби по медичну допомогу звернулися 2 тис. 666 осіб, хворих на грип та ГРВІ. Серед них 1 тис. 325 дітей. Госпіталізовано 134 особи, з них 71 дитина.

У Чернігівській області з початку епідемії зареєстровано 26 летальних випадків внаслідок ускладнень після грипу.