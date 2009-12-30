Затверджено Загальнодержавну програму з онкозахворювань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 23 грудня.

Головною метою Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року є підвищення ефективності загальнодержавних заходів з покращення якості та доступності медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, впровадження державних гарантій медичної допомоги, удосконалення умов для продовження і поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Програмою передбачається впровадження заходів, спрямованих на своєчасне виявлення онкологічних захворювань, зниження смертності та інвалідності населення внаслідок онкозахворювань і зменшення поширеності захворюваності; забезпечення максимально можливої в існуючих соціально-економічних умовах якості життя онкологічних хворих та їхньої адаптації у суспільстві, створення належних умов для термінальних онкологічних хворих.