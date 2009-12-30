Туберкульоз - найсерйозніша проблема Миколаївщини

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій ГАРКУША вважає розповсюдження туберкульозу найсерйознішою проблемою в медичній сфері регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в облдержадміністрації.

«Епідемії немає, але ми на межі. Враховуючи те, що і по області, і по Україні обстеження проводяться в межах 440-450 чоловік на одну тисячу, ми не бачимо реальної ситуації. Решта 550 не обстежені», - сказав О.ГАРКУША.

Він зазначив, що в зв`язку цим за кошти обласного бюджету було придбано 5 пересувних сучасних флюорографів, «які дозволять практично 100% закрити обстеження населення. Тоді ми подивимося на ситуацію, і ставитимемо питання про фінансування з держбюджету».

«Проблема надзвичайно серйозна, оскільки туберкульоз перестав бути проблемою асоціальною. Він виходить на межу соціальної проблеми. Законодавство, на жаль, не захищає населення і тих людей, які мають відкриту форму. Всі наші пропозиції, які були, на жаль, не прийнято на сьогодні», - зазначив О.ГАРКУША.

Довідка УНІАН. Україна з розповсюдження туберкульозу посідає 7-е місце серед держав на пострадянському просторі, а Луганська, Херсонська і Миколаївська області мають найвищі показники захворюваності. Хворіють в основному люди 30-40 років. Найчастіше туберкульоз виявляють у мігрантів, осіб без постійного місцепроживання, неорганізованої молоді та дітей з малозабезпечених і неблагополучних сімей.