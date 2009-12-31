Епілептичний напад - частина виступу

Португальська танцівниця викликає у себе епілептичний припадок, зробивши його частиною виступу.

Про це повідомляє британська газета The Independent.

37-річна Ріта Маркалу, 20 років страждаюча епілепсією, спеціально для виступу перестала приймати ліки.

Перформанс під назвою Мимовільні танці буде проведений за підтримки Ради з мистецтв Великобританії, який виділив танцівниці грант на суму 14 тисяч фунтів стерлінгів. Організатори заходу заявили, що під час виступу Маркалу за сценою чергуватимуть лікарі швидкої допомоги.

Сама танцівниця, проте, стверджує, що напад епілепсії абсолютно безпечний. За її словами, своїм виступом вона хоче наочно закликати людей проявляти свідомість стосовно епілепсії. "Мені хочеться своїм виступом примусити людей задуматися про те, на що зазвичай вони не звертають увагу. Я знала, що моя ідея могла видатися неоднозначною, але я хочу це зробити, оскільки це важливо для мене", - заявила вона.

korrespondent.net