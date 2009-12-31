Зелений чай – кращий напій від грипу

Головний компонент зеленого чаю запобігає дії трьох типів вірусу грипу, зокрема формам H1N1, показало відкриття Університету Сидзуокф. Віруси грипу легко схильні до мутації. Професор Такаши Судзукі вважає, що за допомогою зеленого чаю можна боротися і з новими формами грипу, і із звичайною сезонною інфекцією. Учені довели, що катехин, основною поліфенол зеленого чаю, грає важливу роль в профілактиці інфекційного грипу.

Японські лікарі стверджують, що як в чистій формі, так і у формі лікарського екстракту традиційний напій може послужити якнайкращим засобом від грипу.

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