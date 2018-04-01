Чи витримає печінка свята?

Здавалося б, «гастрономічна розпуста», до якої ми вдаємося в ніч на 1 січня, – випробування перш за все для фігури. Куди більша небезпека, вважають медики, криється в тому, що із з`їденим і випитим не впорується печінка. Якби вона могла послати сигнал SOS, то напевно зробила б це під час Новорічного гуляння. Їй, бідоласі, і так-то дістається від поганої екології, наших шкідливих звичок і нескінченних стресів, а вже це «свято живота» для неї — справжній удар. І далеко не кожна печінка його витримує. Печінка - найкрупніший внутрішній орган. Вага печінки дорослої людини - 1200 – 1500г, це найбільша травна залоза, яка регулює рівень жирів, цукрів і амінокислот в організмі. У печінці щодня продукується до 1 літра жовчі, яка забезпечує перетравлювання їжі.

Вже в чому в чому, а у примхах дорікнути печінці не можна. Вона виконує в організмі більш як 500 функцій – це і «хімзавод» з виробництва дуже важливих для життя людини речовин, і «очисні споруди», які перешкоджають попаданню в організм токсинів і отрут. Цей орган настільки важливий, що древні по праву називали його «другим серцем». Якщо з ним серйозні проблеми, він не в змозі справитися зі всім «букетом» новорічних надмірностей.

Печінка належить до тих підступних органів, які довго терплять наші наруги над собою, але потім жорстоко мстять. У старості страждання носять вже хронічний характер, але перші симптоми того або іншого захворювання з`являються ще в квітучому віці. Багато людей у віці злегка за тридцять вже починають відчувати в правому боці неприємні хворобливі симптоми, але необачно плюють на сигнали організму - щось не те, ну, і хай...

Не менш легковажно чинять і ті, кого печінка поки не турбує. Якщо ви знаєте за собою грішок пристрасті до солоного, гострого, жирного і міцного, не варто розслаблятися теж: багато хвороб печінки перебігають безсимптомно, в стертій формі. Отже, якщо вчасно не зупинити патологічний процес, хвороба перейде в хронічну форму. А лікування застарілих болячок - мало того, що не найприємніша процедура, так ще і дорога.

Втома, втрата апетиту, нудота, іноді болі в животі, пожовтіння шкіри і білків очей, потемніння сечі -- все це класичні ознаки ураження печінки. Проте цих ознак може і не бути, печінка заявить про себе лише загальним нездужанням і підвищенням температури. Напад завжди відбувається несподівано - часто вночі, після гарного гуляння. Добре, якщо після такої ночі ви підете до лікаря. Але ж найчастіше візит відкладається до безкінечності...

Але печінка - орган вдячний і радісно реагує на щонайменші знаки уваги з вашого боку. Наприклад, якщо ви з далекозорою мудрістю, знаючи, що належить випити, з`їсте дві пігулки полівітамінів, наприклад, "ундевіт" або "декамевіт". Перед тим, як перекинути чарку алкоголю, можете "задобрити" свою печінку бутербродом з маслом і ікрою. А закусіть спиртне дієтичним м`ясом - вареною курятиною і телятиною. Після такого "уклону" ваша печінка, швидше за все, терпляче справиться із спиртним без хворобливих симптомів.

Ну, а якщо все ж таки ці способи "підлещування" не допомагають, то доведеться просто відмовитися труїти організм алкоголем. І, уявіть, в цьому випадку відбувається диво (зрозуміло, якщо хвороба не перейшла в хронічну форму, а відвідує вас лише по великих святах) - спостерігається повний і швидкий зворотний розвиток процесу і печінка починає працювати в здоровому режимі.

Серед людей, які дійсно піклуються про своє здоров`я, стало вже доброю традицією присвячувати або різдвяні канікули, або 1-2 тижні після них проведенню спеціальних оздоровчих курсів, завданням яких є відновлення нормальної життєдіяльності всього організму, органів травлення, зокрема, а печінки - в першу чергу.

Радує вже те, що стали з`являтися медичні установи, спеціально створені для проведення висококласної профілактики захворювань. Адже профілактика у сто разів ефективніша за лікування захворювань. І все більше і більше людей починають робити реальні кроки назустріч здоров`ю, не чекаючи виникнення хвороб.

newsland.ru