У Донецькій області грип A/H1N1 підтверджено вже у 342 хворих

У Донецькій області грип A/H1N1 вже підтверджено у 342 хворих. (На 28 грудня цю форму грипу було підтверджено у 325 чоловік.)

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, в регіоні тривають посилені протиепідемічні, санітарно-гігієнічні та дезинфекційні заходи в дитячих, навчальних і оздоровчих установах, а також установах соціального обслуговування населення і лікарнях, з метою запобігання занесення і розповсюдження пандемічного грипу.

В облСЕС зазначили, що в Донецькій області зберігається напружена епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип і ГРВІ.

За даними щотижневого моніторингу, минулої доби в регіоні було зареєстровано 7 тис. 15 звернень за меддопомогою хворих на грип, респіраторні інфекції та їх ускладнення. З початку моніторингу (з 30.10.2009 р.) загальна кількість хворих становила 320 тис. 525 випадків, зокрема, дітей до 18 років – 157 тис. 108 (49%). Стаціонарне лікування одержали 17 тис. 472 хворих, із них виписано після одужання – 15 тис. 253 чол.

Померло з діагнозом «грип, пневмонія» 80 чоловік, зокрема 6 дітей. У 39 зразках секційного матеріалу померлих встановлено наявність грипу A/H1N1, у 24 - результат негативний, решта зразків ще досліджується.