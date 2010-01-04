Донеччина: за 11 місяців усиновлено 498 дітей-сиріт

В Донецькій області за 11 місяців поточного року усиновлено 498 дітей-сиріт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

Згідно з повідомленням, кількість дітей, усиновлених громадянами України, збільшилася в регіоні на 12%.

Також було створено 48 прийомних сімей, в яких виховується 83 дитини, і 4 дитячі будинки сімейного типу, в які влаштовано 29 дітей.

В ОДА нагадали, що загалом в області діють 17 дитячих будинків сімейного типу і 227 прийомних сімей, в яких виховуються 449 дітей-сиріт.