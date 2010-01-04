Луганщина: з початку епідсезону - 114 випадків грипу

За останній тиждень на Луганщині зареєстровано понад 34 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Головному управлінні охорони здоров`я облдержадміністрації.

З початку епідемічного сезону лабораторно підтверджено 114 випадків грипу, з них 15 - грип А (H1N1).

За даними Луганської обласної СЭС епідемічний поріг захворюваності на грип і ГРВІ за останній тиждень перевищено майже в два рази майже на всій території області.

Зареєстровано 7 випадків смерті за попереднім діагнозом від вірусної пневмонії, серед померлих - один медпрацівник. У повідомленні зазначається, що всі померлі займалися самолікуванням і пізно звернулися по медичну допомогу.

За даними управління, для боротьби з грипом закуплено і розподілено між лікувальними установами області лікарські препарати на суму - 7 млн. грн. і 11 350 доз протигрипозної вакцини.

З місцевого бюджету області додатково виділено 941,2 тис. грн. на заходи щодо профілактики ГРВІ та грипу.

Між тим, як свідчать дані оперативного штабу при Міністерстві охорони здоров`я України, лише у двох областях спостерігається відносно благополучна епідситуація: в Херсонській та Івано-Франківській.

Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у 18 областях України, Києві та Криму. У Закарпатській, Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та в Севастополі відмічається наближення до епідемічного порогу, повідомляє оперативний штаб при МОЗ.

Під час епідемії в Україні померло 759 людей, з них 19 - за останню добу.