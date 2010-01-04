У Криму продовжене штормове попередження

Сильний сніг...

Штормове попередження, оголошене в Криму в неділю, продовжене на сьогодні. Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, вдень 4 січня на півострові очікується сильний сніг. Утім, проїзд на дорогах Криму, зокрема, на перевалах, вільний. 3 січня кримське управління МНС попередило про посилення вітру і оголосило штормове попередження.

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