Полтавщина: через піротехніку загинув чоловік

Відкритий перелом кісток черепа...

У місті Кобеляки Полтавської області 1 січня до лікарні доставили 27-річного місцевого жителя з відкритим переломом кісток черепа та пошкодженням головного мозку. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, невдовзі чоловік помер. Трагедія сталася внаслідок необережного поводження з піротехнічним виробом.

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