Полтавщина: через піротехніку загинув чоловік
11:14, 04 січня 2010Країна
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Відкритий перелом кісток черепа...
У місті Кобеляки Полтавської області 1 січня до лікарні доставили 27-річного місцевого жителя з відкритим переломом кісток черепа та пошкодженням головного мозку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, невдовзі чоловік помер.
Трагедія сталася внаслідок необережного поводження з піротехнічним виробом.
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