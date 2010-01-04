Полтавщина: через піротехніку загинув чоловік

11:14, 04 січня 2010
Країна
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Відкритий перелом кісток черепа...

У місті Кобеляки Полтавської області 1 січня до лікарні доставили 27-річного місцевого жителя з відкритим переломом кісток черепа та пошкодженням головного мозку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, невдовзі чоловік помер.

Трагедія сталася внаслідок необережного поводження з піротехнічним виробом.

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