Миття рук в лікарні небезпечне для здоров'я

11:54, 04 січня 2010
Країна
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Лікарняні крани

Професор Х’ю Пеннінгтон заявив, що лікарняні крани, як правило, заражені небезпечними мікробами.

За його словами, необхідно в терміновому порядку виділити гроші на заміну старих кранів на нові з інфрачервоними автоматичними системами, щоб припинити можливість передачі вірусів лікарям і пацієнтам.

Пеннінгтон, заслужений професор бактеріології Абердинського університету, говорить, що часто мити руки добре, однак не в лікарнях.

"Важливо, щоб людина не отримувала повторного зараження мікробами, миючи руки під краном, до якого торкалися сотні хворих людей".

newsland.ru

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