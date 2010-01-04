Миття рук в лікарні небезпечне для здоров'я
11:54, 04 січня 2010Країна
0
Лікарняні крани
Професор Х’ю Пеннінгтон заявив, що лікарняні крани, як правило, заражені небезпечними мікробами.
За його словами, необхідно в терміновому порядку виділити гроші на заміну старих кранів на нові з інфрачервоними автоматичними системами, щоб припинити можливість передачі вірусів лікарям і пацієнтам.
Пеннінгтон, заслужений професор бактеріології Абердинського університету, говорить, що часто мити руки добре, однак не в лікарнях.
"Важливо, щоб людина не отримувала повторного зараження мікробами, миючи руки під краном, до якого торкалися сотні хворих людей".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter