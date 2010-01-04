До святкового столу створено "коктейль безпохмільник"

Міцний алкогольний коктейль, який не викликає ні головного болю, ні похмілля, створив до новорічних застіль відомий британський фахівець в галузі харчування Гурпарід Беінс. Про це повідомила радіокомпанія Бі-бі-сі.

Розроблений Беінсом напій заснований на горілці і містить цілий набір добавок з екзотичних рослин. В результаті, стверджує він, коктейль має здатність "очищати кров`яний потік" і не допускати створення стійких токсичних утворень.

"Моє завдання полягало в тому, щоб дозволити людям добре відпочити і при цьому не скаржитись на ранок на головний біль", - заявив Беінсон, додавши, що він "досяг своєї мети".

При цьому він розкрив секрет нового коктейлю. У нього входять поряд з горілкою, сік ягоди асаї та гранату, а також відомий лікер "Куантро".

Бі-бі-сі повідомляє, що його співробітники тестували новий коктейль, і залишилися дуже задоволені.

Правда, Гурпарід Беінс наполягає, що його винахід слід вживати в помірних кількостях.

ami-tass.ru