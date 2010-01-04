Забезпечені британки випивають частіше, ніж нещасливі

Заможні британки "п`ють" більше і частіше, ніж їх менш забезпечені співвітчизниці, і хоча б раз на тиждень дозволяють собі розслабитися за допомогою алкоголю. До такого висновку прийшли дослідники Ланкастерського університету, які проаналізували "шкідливі звички" жінок різних соціальних груп. У ході цього аналізу вони встановили, що жінки, котрі досягли певного успіху по службі і добре зарекомендували себе професійно, більш схильні до споживання спиртного, причому на відміну від своїх менш успішних і, можливо, не настільки освічених "подруг", вони частіше напиваються.

Британські експерти встановили, що за останні 16 років кількість смертних випадків, пов`язаних зі споживанням алкоголю, серед жінок подвоїлася. Зріс і загальний показник споживання ними спиртного, в той час як ситуація з публічними п`янками в ресторанах і пабах помітно покращилася. Це підштовхнуло аналітиків до припущення про те, що жіноче пияцтво стало "переміщатися на дім", а вікова група його учасниць розширилася за рахунок жінок середнього віку.

ami-tass.ru