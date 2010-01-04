На Чернігівщині за рік відкрилось лише 5 дитячих садків

У Чернігівській області цього року відкрилось тільки 5 дитячих садків, тоді як минулого року – 12.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час наради в облдержадміністрації начальник управління освіти і науки Чернігівської ОДА Анатолій ЗАЛІСЬКИЙ.

За його словами, через проблеми у місцевих бюджетів відкриття дитячих садків не відбулося у чотирьох районах області.

"Народжуваність у регіоні зростає, а тому будемо працювати у цьому напрямку з районними адміністраціями наступного року", - пообіцяв А.ЗАЛІСЬКИЙ.

Голова Чернігівської облдерждміністрації Володимир ХОМЕНКО, у свою чергу, зауважив, що роботу з охоплення дітей регіону дошкільною освітою слід покращити, оскільки діти, йдучи до школи, повинні мати належну підготовку. "Ідеальна формула – щороку кожен район Чернігівщини відкриває чи відновлює роботу одного дитячого садка", - заявив губернатор.

На сьогодні рівень охоплення дітей Чернігівщини дошкільною освітою становить 53%.