З 1 січня запроваджують доплату за стаж та вислугу років медичним працівникам

Кабінет міністрів України з 1 січня 2010 року запровадив доплату за стаж працівникам медичної галузі.

Про це повідомляє офіційний сайт прем’єр-міністра, кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО. "З 1 січня ми хочемо зробити ті кроки, які не робилися 18 років для системи охорони здоров’я. Зокрема, з нового року ми вводимо доплату за стаж, за вислугу років для працівників системи охорони здоров’я", - заявила наприкінці минулого року прем`єр.

Крім того, з цього року приблизно на 23% збільшено фонд зарплати для працівників медичної галузі, але для медиків, які мають більший стаж, доплати є суттєвішими.

Як відомо, на своєму засіданні 25 листопада Кабінет міністрів розглянув і ухвалив низку рішень щодо загального реформування системи охорони здоров’я в Україні.

Зокрема, були прийняті рішення про виділення коштів на фінансування пунктів невідкладної медичної допомоги, про створення державної системи аптечних закладів, про розвиток і переоснащення Державної санітарно-епідеміологічної служби тощо.