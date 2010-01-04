У шаурмі шкідливих речовин у 2600 разів більше норми

До 90% шаурми, яка продається в наметах Москви, не відповідає санітарним нормам, повідомили екологи, перевіривши столичне громадське харчування. Претензії вони висловили і до провідних мереж фаст-фуду: «Макдоналдс», «Ростикс», «Крошка-Картошка».

Екологічна організація «Зелений патруль» спільно з Випробувальним центром продуктів харчування та продовольчої сировини «Ростест-Москва» вивчила продукцію в міських мережах швидкого харчування. Контрольні закупівлі були зроблені в масових закладах «Макдоналдс», «Ростикс», «Крошка-Картошка, а також у кіосках приватних підприємців, які торгують шаурмою. Потім ці продукти докладно вивчалися у випробувальному центрі "Ростест-Москва". Підсумки досліджень представники двох організацій озвучили.

«За даними дослідження, 90% шаурми, яку продають в наметах, не відповідає санітарним нормам. За мікробіологічними показниками норма шкідливих компонентів перевищена в 2,6 тисячі разів. До того ж, у ході випробувань була виявлена кишкова паличка », - сказала начальник Випробувального центру продуктів харчування та продовольчої сировини«Ростест-Москва »Ірина Васильєва.

gzt.ru