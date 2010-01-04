У Харкові через петарди травмувалися двоє осіб

У Харкові в перший день року внаслідок необережного поводження з петардами отримали травми двоє осіб.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Зокрема, 1 січня o 01.40 до однієї з лікарень Харкова було доставлено 58-річного харків’янина з діагнозом травматична ампутація другого пальця кисті руки, який отримав ушкодження внаслідок необережного поводження з петардою.

Цього ж дня о 05.25 до однієї з лікарень обласного центру було доставлено 24-річного харків’янина з діагнозом «вушна рана».

Після надання медичної допомоги обох чоловіків було відпущено додому, повідомили в ЦЗГ.