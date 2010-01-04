У Вінниці відкрилася «Клініка, дружня до молоді»

У Вінниці відкрилась «Клініка, дружня до молоді».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Клініка, дружня до молоді» відкрилась у приміщенні міської дитячої поліклініки №2.

Молодим людям, які будуть звертатись до клініки, колектив закладу гарантує повну конфіденційність. Підлітки мають право не називати своє прізвище і навіть справжнє ім`я. Інформація про їх проблему не буде передаватись ні батькам, ні у заклади, де вони навчаються, ні у інші установи. У клініці молоді люди зможуть отримати консультацію гінеколога, психолога, підліткового лікаря та дерматолога. Фахівці допоможуть пацієнтам знайти відповідь на будь-яке запитання, пов`язане із психологічними чи фізичними проблемами.

«Основний напрямок роботи колективу клініки полягає у популяризації безпечної поведінки та здорового способу життя. Також у центрі будуть проводитись тренінги і надаватись консультації з профілактики ВІЛ/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом, небажаної вагітності, ризикової поведінки: ін`єкційна наркоманія, тютюнопаління, алкоголізм тощо. Важливу роль посідає і вирішення психологічних проблем підлітків», - розповіла головний лікар міської дитячої поліклініки №2 Наталя РОМАН.

Потрапити на прийом до спеціаліста клініки дуже просто - прийшовши в будь-який зручний час, або записатись до лікаря за телефоном. Також у приміщенні Центру є скринька довіри, з допомогою якої можна внести свої пропозиції та побажання.

Такий комплексний метод роботи із підлітками визнала ефективним Всесвітня організація ЮНІСЕФ. Усі спеціалісти новоствореного Центру пройшли спеціальне навчання, яке проводили представники ЮНІСЕФ. Вони отримали сертифікати спеціалістів для роботи в центрах медико-соціальної допомоги дітям і молоді «Клініка, дружня до молоді».

З міського бюджету на ремонт приміщення було виділено більш як 200 тис. грн. Також було передбачено додаткові штатні посади спеціалістів.

Заступник міського голови Андрій РЕВА на відкритті клініки від міської влади подарував електрокардіограф та зазначив: «Клініка, яку ми відкриваємо, має на меті не стільки медичний аспект (хоча він дуже важливий), скільки соціальний та психологічний. Мова йде про комплексну роботу. Ми хочемо, щоб ця клініка сприяла популяризації здорового способу життя серед наших дітей і підлітків».